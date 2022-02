Ballando con le stelle, Alessandra Tripodi: "Dieci anni dopo il provino", un'esplosiva verità su Milly Carlucci

Francesco Fredella 04 febbraio 2022 a

a

a

Dopo settimane dalla fine di Ballando con le stelle, Alessandra Tripodi - una delle ballerine più talentuose del programma - torna a parlare nel corso di un'intervista a Lavocegrossa.it. “Devo dire che sono stata fortunata negli anni ho sempre avuto accanto degli uomini strepitosi e con tutti ho un bellissimo rapporto anche adesso”, racconta la ballerina. Che poi svela anche come è arrivata nel programma di Rai1: "E' stata lei a scegliermi per Ballando...".

"Ecco perché me ne sono andata": Natalia Titova, bomba su Amici: la confessione che spiazza Maria De Filippi

La Tripodi, sicuramente, in questi anni è stata una delle protagoniste per antonomasia della stagione televisiva di Rai1 con Milly Carlucci. E la ballerina dice: “Ho sempre amato Ballando con le stelle perché prima di esistere, nessuno o quasi conosceva la nostra disciplina! Ho fatto un provino 10 anni fa poi però ho deciso di trasferirmi ad Hong Kong… È stata Milly a cercarmi due anni dopo.”

"Scenata di Federico Fashion Style", caos in area-tamponi: la bomba di Dagospia, a Sanremo è finita malissimo

Alcune settimane fa, invece, aveva commentato con amore le foto pubblicate dal settimanale DiPiù che ha raccontato la nascita di suo figlio. “Sulle pagine di DiPiù ci sono le immagini del primo servizio fotografico con il mio Liam, perciò lo conserverò per sempre nell’album dei ricordi” ha dichiarato. Adesso si attende di capire se tornerà in onda nella prossima stagione: la Tripodi, secondo rumors, potrebbe lasciare il programma di Milly. Ma per adesso non si sa ancora nulla di certo. Senza la Tripodi il programma perderebbe un vero big della danza. Intanto, sembra che sia già iniziato il conto alla rovescia per gli altri concorrenti che arriveranno al Foro italico.

Arisa spudorata e svestita: "Uno scorcio delle mie chia***pe". Le foto in intimo, grosso imbarazzo a Rai1 | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.