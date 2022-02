Maria De Filippi? "Chi ha contatto", rumors ai piani altissimi di Mediaset: presto, in tv...

Francesco Fredella 09 febbraio 2022 a

Tv e web, che - per carità - non si toccano. Adesso Giulia De Lellis, famosa per aver corteggiato Andrea Damante e per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, potrebbe sbarcare in tv. Arriva, infatti, la chiamata di Maria De Filippi. L'influencer ha avuto un'esperienza a Real Time con Love Island, adesso potrebbe tornare su Canale 5 - rete ammiraglia del Biscione - alla guida del nuovo programma "Ultima Fermata" che è prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Alcuni anni fa si parlava di questo format, che poi non è arrivato in tv. Adesso, però, sembra essere arrivato il momento giusto. E il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, racconta l'indiscrezione legata al nuovo progetto televisivo di Giulia De Lellis. Il programma è dedicato alle coppie in crisi, sembrerebbe un clone di Temptation Island ma non è affatto così: entrambi i programmi andranno in onda durante l'estate.

Cosa farà di preciso Giulia De Lellis? Partiamo dalle notizia in nostro possesso: nessun conduttore tradizionale, ma soltanto una voce narrante - che sarà quella di Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice di Damante, dopo la scelta, sembra aver mantenuto un ottimo rapporto con la regina di Canale5. Ed è per questo motivo che la scelta è caduta sulla De Lellis, che avrà il compito di traghettare questo programma verso il successo. Prima di Giulia, però, si era pensato a Stefano De Martino (ex marito di Belen Rodriguez), che però attualmente è impegnato in Rai con un programma in stile Renzo Arbore. S'intitola Bar Stella e ricorda molto "Quelli della notte".

