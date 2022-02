Amici, Serena si sente male per gli attacchi della Celentano, interviente Maria De Filippi: "Fermati, basta"

13 febbraio 2022 a

Serena si è sentita male in diretta ad Amici per le durissime critiche di Alessandra Celentano nella puntata di oggi 13 febbraio. Dopo aver ballato, Veronica Peparini si è complimentata con lei come ballerina di modern anche se è allieva di Raimondo Todaro. Ma Serena continua a non piacere alla Celentano, così ne è nata una discussione molto accesa. Forse ci sono state anche una serie di incomprensioni: per lei infatti a Serena mancano delle linee e l’elasticità, difetti che non le consentono di eseguire perfettamente le coreografie. Ma un certo punto della discussione Serena si è sentita quasi male per la Celentano. Ha portato la mano al petto e non parlava più.

A quel punto Maria De Filippi si è spaventata per Serena, si è alzata e si è avvicinata per assicurarsi che stesse bene. La ragazza è quindi scoppiata a piangere: "Mi dispiace di questa cosa", si è scusata. Ma la conduttrice l’ha invitata a calmarsi e a respirare e si è accovacciata accanto a lei. Infine le ha detto che ha ballato bene, come detto dalla Peparini che è di quella disciplina, e che la Celentano non cambierà mai idea.

E poi rivolta alla Celentano l'ha redarguita: "Fermati, basta. Fermati. No, si è capito".

