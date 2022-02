Francesco Monte e Ana Mena a Sanremo? "Me ne passa per il c***o, se psicopatici e frustrati...". Una slavina

Francesco Fredella 14 febbraio 2022 a

Francesco Monte è un fiume in piena. Sembra davvero arrabbiato. Ma andiamo per gradi, dopo il GfVip e dopo una carriera musicale iniziata da pochi anni non sono mancate critiche negli ultimi giorni. Ad esempio i commenti sul Festival di Sanremo 2022 (e la polemica con Ana Mena scelta da Amadeus anche se spagnola) lo tengono "arzillo" sui social, ma viene preso di mira per alcuni sondaggi che ha lanciato su Instagram - che molti utenti giudicano negativamente.

E adesso Francesco Monte sbotta perdendo le staffe. Intervistato da Exclusive Magazine dice: “Sì, ho pubblicato dei sondaggi con la mia canzone confrontata con altri brani. Io semplicemente ho pubblicato il mio pezzo a confronto con altri brani di artisti che stanno sbocciando adesso, alcuni per me sconosciuti, altri che conosco. Ho voluto vedere come ha risposto il mio brano, che è uscito nel periodo di Sanremo. Direi che è stato un normalissimo sondaggio. Poi se la gente ci vuole leggere altro, o esprime le preferenze sugli artisti, è un altro discorso”. L'ex concorrente del GfVip, che ha trascorso un periodo al fianco di Cecilia Rodriguez, vuole difendersi in ogni modo: dal suo punto di vista, molti colleghi vedono del marcio nei suoi comportamenti. Sempre e comunque.

Anzi, secondo lui è stata la gente a vedere del marcio nelle sue azioni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne rincara la dose e spinge molto forte contro i “sondaggi della discordia”. Monte conclude: “Non era discriminazione verso qualcuno. Il resto è un attimo pompato e romanzato dalla testa delle persone. Ho soltanto messo a confronto un mio lavoro. Però ho ricevuto tanti bruttissimi messaggi in privato. Adesso ho capito che non posso creare dei sondaggi sui social, perché gli hater decidono questo. In privato ho ricevuto di tutto, le persone ci leggono qualcosa di malato loro in alcuni semplici sondaggi. Quindi non ne farò più e farò altro. Hanno cercato di ridicolizzare e creare lo scoop su qualcosa. A me però me ne passa per il c***o. Se poi ci sono psicopatici del sistema o frustrati dei social che ci romanzano sopra è un’altra storia e mi viene da ridere. Sto sondando il mio lavoro tutto qui".

