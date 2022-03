Uomini e Donne, Elena e Stefano beccati: "Sono d'accordo". Farsa svelata, gelo-De Filippi

09 marzo 2022 a

Elena e Stefano smascherati? A Uomini e donne iniziano a essere tanti i sospetti su questa coppia. Maria De Filippi ha spiegato che a fare il primo passo sarebbe stata la dama, che ha chiesto il numero di telefono del cavaliere. Questo ha fatto innervosire una vecchia conoscenza della donna, Biagio Di Maro, che poi ha attaccato pesantemente: "Ti ho dato il mio cuore e ci tenevo”. E non solo. In un secondo momento ha rivelato che la dama condividerebbe cene e serate al cinema con un amico. E quando ha aggiunto che "Napoli è piccola e le cose escono fuori", i sospetti sono aumentati ancora di più.

Molti telespettatori allora si sono trovati d'accordo con Di Maro, accusando Elena di essere falsa. La situazione, poi, si è complicata quando la conduttrice ha fatto sapere che c'era un uomo dietro le quinte, Maurizio, arrivato proprio per conoscere Elena. La dama ha deciso di farlo entrare, ma dopo la presentazione si è rifiutata di iniziare una nuova conoscenza.

A quel punto Tina Cipollari si è scatenata contro di lei, dicendo di essere convinta del fatto che in realtà Maurizio non l’abbia convinta fisicamente. Anche perché pochi minuti prima dell'ingresso dell'uomo, Elena aveva detto a Stefano di voler iniziare comunque nuove conoscenze."Il primo pensiero era di dire sì, ma poi per rispetto a Stefano… - si è giustificata lei -. Mi guarda con quella faccia e mi dispiace". La Cipollari allora ha detto: "Io trovo tante contraddizioni. Ma non è che siete d’accordo? Elena tu dici una cosa e ne fai un’altra. Ma ti rendi conto di quello che stai facendo e dicendo?”. Anche Gianni Sperti ha le idee chiare: "Si sono messi d’accordo!”.

