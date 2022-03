Paolo Bonolis, la dedica a Sonia Bruganelli scatena l'orrore: "Pessima", "Odiosa", "Se fosse figlia di un magazziniere..."

Francesco Fredella 15 marzo 2022 a

Sicuramente è stata una dei personaggi chiave di questa edizione del Gf Vip, Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, produttrice di grido e sempre sul pezzo, ha traghettato i telespettatori insieme alla collega (forse acerrima nemica) Adriana Volpe in questi sei mesi del reality di Canale 5. Insieme, ovviamente, al conduttore Alfonso Signorini. Ieri sera, lunedì 14 marzo, l'ultima puntata della stagione, con la vittoria di Jessica Selassiè.

Bonolis è intervenuto solo una volta durante la stagione tv, e l'ha fatto al telefono. Stop. Nulla di più. Ma adesso, a giochi fatti, con un post su Sonia Bruganelli prima della finale ha sorpreso tutti. Paolo Bonolis, si sa, non ha mai amato i social, ma in questa occasione ha preso lo smartphone in mano ed ha dedicato un pensiero a sua moglie.

"Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo. Sei su Mediaset Infinity con un programma (I libri di Sonia, ndr) che hai voluto a tutti costi, sei un’opinionista al GF con le palle, sei una mamma bravissima e una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo", ha scritto.

Post che ha attirato una marea di commenti e messaggi. Insomma, gli utenti sono rimasti a bocca aperta: mai visto un Bonolis così dolce su Instagram, in una veste insolita. Reale. Eppure, in molti come spesso accade, hanno aperto il fuoco. I soliti haters, i soliti rosiconi. E così, tra i messaggi di stima, ecco che si legge anche: "Bruganelli, ti scrivi i post da sola? Ma chi ti sopporta, sei pessima in tutto"; "Ma figurati se Paolo scriverebbe tutto questo! A lui non piacciono per niente i social… sono complimenti che si fa la moglie stessa"; "Io credo che queste cose se le scrive da sola"; "Caro Paolo però se era moglie di un magazziniere, lì non arrivava. Mi spiace ma è solo grazie agli ambienti in cui bazzichi/bazzicate. Piove sempre sul bagnato" e via discorrendo.

Ora, la Bruganelli torna alla vita di sempre tra libri e produzioni tv. E' una grande imprenditrice, una donna di polso e di grande cultura. Tornerà anche nella prossima edizione del Gf Vip? Chissà. Per adesso un po' di meritato relax. Tempo al tempo.

