Amici, Alessandra Celentano insulta Todaro: "Il solito cafone". Ma per lei finisce malissimo

Dopo lunghi mesi passati a battibeccare, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non fanno eccezione al Serale di Amici. Così, nell'ultima puntata del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, tra i due volano stracci. Il tutto dopo il guanto di sfida tra Michele e Christian lanciato dalla Celentano: per lei equo, per Todaro - che non lo ha accettato - sbagliatissimo.

"La giuria è più importante di te", ha detto Todaro alla Celentano. E lei: "Sei il solito cafone". Poiché il guanto è stato rifiutato, la giuria esterna ha dovuto decidere il da farsi. Per primo si è esposto Stefano De Martino, che ha definito "assolutamente non equo" il guanto di sfida, "non ci vuole una laurea per capirlo", ha aggiunto.

Insomma, un fiasco a tutto tondo per la Celentano. de Martino le ha poi ricordato che i guanti, in linea di massima, vanno accattati. Ma devono avere almeno un margine di fattibilità. E in questo caso, a detta di tutti, non c'era. Anche Stash lo ha confermato: "Da questo presupposto di capisce che non è giusto e non è equo", ha tagliato corto.

