Uomini e Donne, il dramma di Costabile Albore: "Mia sorella è morta e mi è venuto un infarto", le sue condizioni

Un racconto drammatico quello che l'ex cavaliere Costabile Albore ha fatto al magazine di Uomini e Donne. L'uomo ha confessato di aver vissuto due terribili esperienze a distanza di pochissimo tempo l'una dall'altra: prima la morte di sua sorella e poi l’infarto. Infine il ricovero per accertamenti e cure e la scoperta di valori sballati. "Avevo le coronarie occluse e mi hanno messo quattro bypass. Anche le carotidi erano occluse”.

Costabile ha parlato di "un'esperienza di grande sofferenza” e poi ha raccontato di aver subito "due interventi a breve distanza”. Due operazioni per nulla facili. Per fortuna, però, adesso è in pieno recupero. Parlando invece dei rapporti con Gemma Galgani, una delle protagoniste indiscusse del Trono over, l'ex cavaliere ha detto: "Non ci siamo più sentiti”.

Al di là dei contatti con Gemma, però, Costabile ha spiegato che continua a seguire il dating show di Canale 5. E osservando bene la Galgani, ha spiegato che uno dei suoi peggiori difetti è quello di voler sempre essere al centro dell’attenzione, soprattutto all’inizio di una conoscenza, quando invece lo scambio di informazioni dovrebbe essere alla base di un eventuale rapporto. Nel frattempo, stando ad alcune indiscrezioni, pare che lo spazio dedicato alla dama torinese in trasmissione si ridurrà sempre di più a partire dalla prossima stagione televisiva.

