Fabrizio Corona, "le sue gambe...". Orrore sessuale contro Federica Calemme

Feroce scontro a distanza tra Fabrizio Corona e Federica Calemme, modella napoletana e showgirl televisiva che ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello vip su Canale 5. L'ex re dei paparazzi, infatti, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha mostrato ai suoi follower una foto della Calemme mentre passeggia per le strade del centro di Milano con Gianmaria Antinolfi, che la modella ha conosciuto proprio durante il reality show condotto da Alfonso Signorini. Fabrizio Corona ha messo a confronto le gambe di Federica con quelle di un ex calciatore della Roma, Sebastiano Nela.

Non solo. Per completare il post ha anche utilizzato una canzone - Ma le gambe - per sottolineare che la Calemme ha le cosce "importanti". Veramente un post di pessimo gusto che ha fatto infuriare il popolo social e i fan del Grande fratello vip. E che ovviamente ha fatto arrabbiare molto la diretta interessata che in serata ha replicato sempre su Instagram condividente uno scatto delle sue gambe accompagnato dalla didascalia: "Sfigato".

Un post che ha ricevuto centinaia di cuoricini e molti messaggi di solidarietà per questo ennesimo caso di body shaming. Al momento Gianmaria, che a breve andrà a convivere con Federica, tace.

