Ultima fermata, "Non voglio diventare il padre di Satana". Stefania e Giorgio a letto: choc

31 marzo 2022 a

a

a

Giorgio e Stefania stanno per lasciarsi. Sono loro la nuova coppia che scoppia a Ultima Fermata, la trasmissione condotta da Simona Ventura su Canale 5. Fidanzati da cinque anni, ora sono in crisi perché lei vuole un figlio e lui no. "Fare l'amore con lei mi crea un blocco: sono terrorizzato di un futuro cambiamento fisico. Poi mai potrei assistere al parto, se no mi ricovero in una clinica di recupero", dice lui alle compagne di viaggio.

"La nostra prima notte dopo il Gf". Bortuzzo-Lulù Sealssiè, un racconto da bollino rosso: fuori i dettagli

Quindi Giorgio ricorda un episodio che lo ha molto colpito quando durante una cena con amici c'era un bambino che ha urlato tutto il tempo: "Tutta la sera così. Ho pensato subito: 'Non voglio diventare il padre di Satana'". "Come si fa a pensare a queste cose? Che superficialità. Siamo su due binari diversi", ha detto in lacrime Stefania, che stava assistendo allo sfogo di Giorgio senza che lui lo sapesse.

Ilona Staller, topless pazzesco a 70 anni. Isola dei famosi, naufraghi sconvolti: è tornata Cicciolina | Guarda

"Mi ha fatto perdere solo tempo, basta. Lui non cambierà mai. Come fa una persona che ho sempre reputato sensibile e altruista, essere così. Mi dispiace dirlo, ma usciremo separati. Non voglio far passare altri dieci anni così con il rimorso di avere pensato solo a quello che vuole lui e non a quello che voglio io", conclude rassegnata Stefania. "Ho cercato di andargli incontro per anni e invece lui è un egoista, pensa solo a lui".

"Una cosa molto grave". Caos a Mediaset: Flavia Vento lascia La pupa e il secchione e querela la Elia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.