Amici, l'ex prof Luca Jurman critica il talent: "Imbarazzante e abominevole, siamo caduti in basso"

"Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte….sta creando la sua estinzione!": lo sfogo riguarda il talent di Canale 5, Amici, e a pronunciarlo è stato proprio un ex professore della scuola, Luca Jurman. Quest'ultimo ha criticato soprattutto la possibilità che viene data agli allievi di inserire le famose “barre” all’interno di pezzi noti: "Trovo imbarazzante e abominevole che degli “pseudo titolati” avvallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo!".

Un duro sfogo quello che Jurman ha scritto su Facebook. Il vocal coach, che ha partecipato alla trasmissione dal 2007 al 2011, ha risposto anche a chi gli ha dato del "rosicone", spiegando che il suo abbandono del programma non fu legato a una scelta della produzione. Fu lui stesso ad andarsene.

“Non mi ha buttato fuori nessuno, anzi, me ne sono andato io a metà del periodo del serale, e se ti informi bene non è stato nemmeno gradito dalla produzione il mio improvviso allontanamento", ha precisato Jurman. L'ex professore, insomma, ha voluto dire la sua su un programma di cui è stato protagonista negli anni scorsi, sottolineando quello che secondo lui è stato un notevole peggioramento.

