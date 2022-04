Amici, Veronica Paparini: "Tra noi un momento delicato. Lui...", toccante confessione sulle condizioni di Andreas Muller

Francesco Fredella 13 aprile 2022 a

a

a

Veronica Peparini e Andreas Muller fanno coppia, ormai, da alcuni anni. Si sono conosciuti ad Amici, lui era uno dei concorrenti del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, lei insegnante. Ma adesso c'è qualcosa che preoccupa i fan: nessuna crisi, per carità. La Peparini ci tiene subito a precisarlo. Si tratta di qualcosa che sta facendo soffrire Muller, che già nei giorni scorsi aveva confidato di avere un certo malessere. Ci pensa la Peparini a confermare le parole del suo fidanzato. “Non parlerei di depressione, che è una parola importante, ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top”, dice a Nuovo - la rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Nessuna crisi fra noi. Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è. Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli”, racconta ancora.

"Troppo doloroso. Inserirmi dopo...". Calma eliminato da Amici? La lettera alla De Filippi: accusa e polemiche





Insomma, il ballerino non sta passando un bel periodo. Proprio lui, sui social, qualche tempo fa aveva confessato: “Come sto? Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. La vita per tutti è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù. Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento”.

"Dite quello che volete, ma io e lui...". Lorella Cuccarini a valanga, la rivelazione su Raimondo Todaro





Attacchi di ansia ed un problema al menisco starebbero mettendo a dura prova il ballerino. “Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare”, aveva raccontato.

"Problemi di salute, problemi di tutto". Andreas Muller sconvolge Amici: "Depressione? Sì"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.