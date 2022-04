Amici, Sabrina Ferilli svela gli altarini: "Ama mettermi in difficoltà", con Maria De Filippi...

Francesco Fredella 19 aprile 2022 a

Un'amicizia di ferro, che va avanti da anni. E che, inutile negarlo, diverte ed appassiona i telespettatori. Adesso, Sabrina Ferilli si concede a Tv sorrisi e canzoni per un'intervista che lascia il segno. L'attrice romana parla di Maria De Filippi, regina di Mediaset. Sia ad Amici, sia a Tu si que vales, le due donne si divertono con siparietti virali.

"La De Filippi la punzecchia sempre ad Amici e Tu si que vales? Maria si diverte a mettermi in difficoltà, ma è un segno di confidenza e di affetto. Mica lo permetterei a tutti, eh! Noi giochiamo, con lei riesco a fare cose che non faccio con nessun altro", dice la Ferilli a Tv sorrisi e canzoni. Poi torna a parlare dell’esperienza a Sanremo, dove è stata protagonista in una delle serate al fianco di Amadeus. “Mi sono lasciata andare”, dice ancora. "Me la sono goduta! Più facevo il confronto con la mia prima esperienza al Festival e più ero contenta. Del 1996 ricordo tanta tensione e fatica, sentivo il peso della responsabilità”, racconta l'attrice.

Adesso per Sabrina c'è un altro grande successo dietro l'angolo, il film con Leonardo Pieraccioni. “Sapevo già che avrei accettato”, dice. “Conoscevo Leonardo e ho sempre amato l’umorismo ricco di sentimenti di cui è capace. Quando mi ha detto che voleva parlarmi di un progetto sapevo già che avrei accettato. Nel film subisco il suo fascino”, parola di Sabrina Ferilli. Il film è molto atteso. Già si parla di successo, che fa gioire i botteghini.

