Domenica In, raptus di Mara Venier: "Senti", prende la mano di Raoul Bova e... imbarazzo in studio

Pioggia di accuse a Mara Venier. La puntata di Domenica In in onda il 24 aprile inizia con la polemica. Protagonista la conduttrice che ha accolto Raoul Bova con tanto, troppo entusiasmo. L'attore, appena entrato nello studio di Rai 1, è stato arruolato per fare il ballerino. Con lui anche la Venier si è lasciata andare. Appena terminato il ballo, però, zia Mara ha voluto a tutti i costi che l’attore le poggiasse una mano sul petto. Inutili i tentativi di allontanarsi di Bova, visto l'imbarazzo.

“Senti, senti…”, ha detto la Venier, invitando Raoul a metterle una mano sul cuore. "Senti… E senti!”. “Oddio Mara”, ha replicato Raoul mentre il volto dimostrava tutto il disagio. Inutile dire che la Venier ha subito scatenato la bufera. Molti utente del web non hanno infatti apprezzato l'esuberanza. Soprattutto molti hanno sottolineato il fatto che la mano di Bova sarebbe andata a finire proprio sul seno della conduttrice.

Poi la Venier passa all'intervista tanto attesa, in cui l'attore svela: "Sono cresciuto con il tempo. Coi grandi c’è un rapporto di apertura, con le femmine è diverso. Mi piace ascoltare i miei figli. Non c’è un modo di essere padre, ognuno ha il suo". E sono subito applausi.

