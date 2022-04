Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez a casa e "bandito" dallo studio: lo sfregio di Vladimir Luxuria

Francesco Fredella 26 aprile 2022 a

Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, dice addio all'Isola dei famosi. Definitivamente. Adesso non è più un concorrente eppure si continua a parlare di lui in Honduras. Insomma, come da copione, le dinamiche continuano anche se il concorrente è andato via (addirittura se ne parla più adesso che prima). Jeremias ha abbandonato il reality senza essere eliminato dal pubblico, quindi non può partecipare alle puntate. Non può difendersi dagli attacchi ricevuti.

E nel corso della puntata di ieri il nome di Jeremias viene fuori nel faccia a faccia tra Edoardo Tavassi e Blind, dopo un periodo abbastanza difficile tra i due sembra esserci - finalmente - una tregua. Edoardo dice che secondo lui Blind potrebbe essere cambiato quando Jeremias gli avrebbe consigliato di litigare per emergere nel reality. Blind nega tutto e manda al mittente le accuse.

Poi ci pensa Vladimir Luxuria a parlare di Jeremias, che riecheggia in studio come un fantasma. L'opinionista si scaglia contro i naufraghi perché non vuole assolutamente che si continui a parlare di Jeremias. “Basta con sto fantasma di Jeremias sull’Isola! Se ne è andato, quindi se qualcuno fa qualcosa prendetevela con quello e non dite che c’è Jeremias che continua col suo spettro. Basta! Non c’è più!”, dice Vladimir. La faccenda di Jeremias sembra come quando è colpa del governo precedente”. Insomma le parole di Luxuria non lasciano spazio a doppie interpretazioni: Jeremias è fuori dal reality e va lasciato lì dov'è. Eppure i naufraghi, per una serie di dinamiche che conosciamo, continuano a parlare di lui.

