"Mi ha dato un calcio....". La confessione choc di Anna Pettinelli: smascherata la "collega" ad Amici

“Veronica sa bene come farmi placare. Quando sto esagerando nell’esprimere un giudizio, nell’accalorarmi, mi dà un calcetto sotto al tavolo e così tiene a bada la mia irruenza”: la confessione arriva da Anna Pettinelli, maestra di canto della scuola di Amici, il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5. In questa rivelazione, fatta al settimanale Gente, la prof. si riferisce alla collega di squadra Veronica Peparini, che invece insegna danza.

Pur essendo molto diverse, le due sembrano essere molto legate. La Pettinelli infatti è istintiva e non le manda a dire, mentre la Peparini è molto più calma e riflessiva, è raro che alzi la voce o che si faccia trascinare nelle polemiche. L'unica che riesce a farle tirare fuori le unghie è Alessandra Celentano, altra prof. di danza, con cui spesso si trova in disaccordo.

Parlando della collega, la Pettinelli ha detto: "Lei non è quello che appare. Sembra una di poche parole, che non si arrabbia, sempre controllata. Ma in realtà la sua è educazione”. Poi ha aggiunto che si tratta di una donna riservata e piena di emozioni, che non regala a nessuno la sua fiducia. "E io, così diversa da lei, così istintiva e fumantina, dopo due anni ce l’ho fatta”, ha chiosato la Pettinelli.

