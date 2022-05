Domenica In, Gianluca Vacchi sconvolge l'Italia: "Cosa ha subito mia figlia", un racconto straziante

22 maggio 2022 a

Gianluca Vacchi tra i primi ospiti di Domenica In. L'imprenditore ha commosso tutta Italia raccontando nella puntata del 22 maggio su Rai 1 quanto subito dalla figlia. La piccola, avuta dalla giovane Sharon Fonseca, appena nata ha riscontrato un problema al palato, la palatoschisi: "Un problema di salute, chiaramente ci sono cose molto più gravi - ha spiegato a una Mara Venier commossa - questa era una cosa risolvibile, ma un problema di un bambino non è mai un problema di routine. A nostra figlia hanno dato 25 punti sul palato in una bocca grande come due monete, quindi hanno dovuto ricostruire con frammenti ossei".

Una notizia che ha destabilizzato la coppia, tanto che Vacchi ha confessato: "Quando me lo hanno detto stavo per perdere i sensi". Parlando della sua vita privata e del suo carattere, l'influencer ha detto di vivere per lo sport.

Un tema a cui ha dedicato ampio spazio anche nel suo nuovo documentario: "Quello che ho fatto vedere di me era ed è coerente con le piattaforme sulle quali ho comunicato qualcosa di me. Ho fatto semplicemente me stesso, la gente non è stupida: legge l’anima". Ad aiutarlo anche quella che lui definisce "la mia impazienza costruttiva".

