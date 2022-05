Isola dei Famosi, "scusatemi". Ilary Blasi, svela in anticipo il risultato del televoto

Francesco Fredella 31 maggio 2022 a

Dopo aver aperto il collegamento con Roger Balduino su Playa Sgamadissima, Ilary Blasi fa un errore dicendo che Pamela Petrarolo avrebbe raggiunto il brasiliano alla stessa maniera del primo eliminato Marco Maccarini. Poi arriva il mea culpa e la correzione. “Il verdetto lo devo ancora dare, perché il televoto va ancora chiuso, quindi scusatemi ho sbagliato, magari sono stata veggente, non lo so, vediamo, tra poco lo scopriremo”, dice Lady Totti. I naufraghi intanto si sottopongono alla prova del bacio in apnea su Playa Rinnovada. A quel punto Ilary fa una correzione: “Scopriremo il nome del secondo eliminato, per sbaglio ho detto che aprirò un televoto tra Roger, Marco e Pamela, l’ho letto per sbaglio, in realtà è ancora al televoto flash insieme a Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo”.

Poi la conduttrice chiede a Roger Balduino come ha trascorso questi giorni (difficilissimi) su Playa Sgamadissima. Ma ci pensa Vladimir Luxuria, opinionista ed ex vincitrice dell'isola, a fare il punto. “Ha sofferto molto la solitudine, ha avuto tanti infortuni, e poi si è trovato un’amica”, racconta. Gli autori dell'isola mandano in onda una clip in cui Roger mostra tutta la sua tenerezza. “Essere qua debole con il piede rotto è veramente difficile, le mie mani sono distrutte, è difficile, è triste mangiare da solo, sto soffrendo un po’, questa è la mia playa”, dice il brasiliano nella clip. E la Blasi: “Come stai? Ti abbiamo visto un po’ sofferente, tra poco qualcuno ti raggiungerà”.

Lui, poi, in collegamento, dice: “Ciao a tutti, la caviglia mi fa malissimo, è gonfia, non riesco neanche a camminare, a parte la caviglia ho passato dei giorni bellissimi, mi sono trovato bene, una tranquillità, pace”. Tantissimi gli8 infortuni nel corso di questa edizione dell'Isola dei famosi. Un'edizione un po' sfortunata. Ma sull'isola c'è pure la "prezzemolina" Soleil Sorge, promossa a vip dopo il Grande Fratello di Signorini e La Pupa e il secchione. Viene stuzzicata dall’opinionista in studio, che le dice: “Era da un po’ che non ti si vedeva in tv!”. Insomma, Vladimir Luxuria non fa sconti a nessuno.

