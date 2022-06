Amici, clamorosa rottura: "Addio a Lorella Cuccarini", tam-tam impazzito a Mediaset. E la De Filippi...

02 giugno 2022 a

Non poteva mancare la nuova edizione di Amici, il talent show di Canale 5 che dal lontano 2001 appassiona milioni di italiani tornerà sicuramente anche l'anno prossimo. L'ultima edizione ha visto vincere il cantante Luigi Strangis e, come ogni anno, gli ascolti hanno raggiunto le stelle. Secondo voci di corridoio però, nella prossima edizione, sono due le insegnanti che il programma potrebbe perdere. Di chi si tratta?

"Un momento difficile e delicato": Lorella Cuccarini, la toccante rivelazione su Maria De Filippi

Secondo alcune indiscrezioni Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sarebbero in procinto di lasciare il programma di Queen Mary. La Cuccarini aveva fatto il suo debutto nel corso della ventesima edizione, reclutata in qualità di insegnante di ballo. Proprio lei era riuscita a portare alla fase del serale Alessandro Cavallo, Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. Nell'ultima stagione invece era diventata insegnante di canto portando avanti Alex, Sissi e Aisha. Anna Pettinelli invece era subentrata come professionista di canto nel 2019-2020. Tra gli allievi lanciati da lei c'erano Albe, Crytical e Aka7even il quale aveva trionfato agli EMA 2021.

Amici 20, vince Luigi. Un'ombra a Canale 5: Sissi eliminata, è rivolta. Il caos in tempo reale

A spifferare l'indiscrezione del loro abbandono è stato Amedeo Venza sul proprio profilo social dove spiega che le due insegnanti avrebbero troppi impegni che non si incastrerebbero più con Amici. Per la Cuccarini si parla di una possibile conduzione di Striscia La Notizia, mentre per la Pettinelli non si hanno ancora news sui suoi progetti futuri. Le due non hanno ancora né smentito né confermato. Se così fosse la De Filippi dovrebbe iniziare a guardarsi in giro per gli eventuali rimpiazzi.

