Katia Ricciarelli fuori dalla tv? Tina Cipollari la umilia: fin dove si spinge

Uomini e donne è finito e Tina Cipollari rimasta senza trono si scatena sui social, dove ha attaccato Katia Ricciarelli, con la quale ha rapporti burrascosi, come ha ammesso la stessa soprano durante il Grande Fratello Vip 6. Secondo Chi Magazine, la Ricciarelli avrebbe dovuto fare l'opinionista nel Gf vip 7 oppure la concorrente della prossima edizione di Tale e Quale Show.

Ma la soprano ha rifiutato tutte e due le proposte, quindi non la vedrei né con Alfonso Signorini su Canale Cinque, né in pista su Rai Uno, con Carlo Conti. A confermarlo è la stessa Ricciarelli in una intervista al settimanale Mio. "Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo", ha sottolineato la cantante. "Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita", ha aggiunto.

Una notizia che è stata rilanciata su Instagram dalla pagina ‘Trashtvstellare’. Tina Cipollari quindi si è scatenata con commenti al vetriolo: "Spero non ci ripensi”, ha chiosato la Cipollari, ribadendo il concetto in un secondo commento: "Meno male che non è interessata". Insomma. i rapporti tra le due non sono affatto migliorati.

