Pier Silvio Berlusconi, "il suo contratto...": bomba sulla d'Urso a Mediaset

Francesco Fredella 30 giugno 2022 a

a

a

"Barbara D'Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto": Pier Silvio Berlusconi conferma Carmelita nazionale alla guida del pomeriggio dell'ammiraglia Mediaset. Una garanzia per gli ascolti, alla faccia di chi la dava per morta con una serie di attacchi ingiustificati. Invece, Barbara d'Urso - regina dello share di Canale 5 - resta a Mediaset. C'è e ci sarà nel Pomeriggio della Rete ammiraglia del Biscione. Una notizia che fino a poco tempo fa i suoi detrattori non avrebbero mai immaginato. Invece, la d'Urso vince e convince con tanto di endorsment del numero 1 a Mediaset, che alla presentazione dei palinsesti la annuncia con tanta stima.

La D'Urso fatta fuori da Mediaset? Voci di corridoio clamorose: un terremoto, come "si vendica"

E' la rivincita di Carmelita nazionale. “Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica”, dicono a Mediaset. Berlusconi jr, durante la presentazione, aggiunge: "Barbara D'Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica".

Ricordate l'Uomo Gatto di Sarabanda? Una clamorosa trasformazione: com'è e cosa fa oggi | Guarda



Anche se Barbarella non conduce più Domenica Live e Live- Non è la d'Urso, il suo spazio a Cologno Monzese resta quello del pomeriggio. Una certezza ormai, visto che è sempre sul pezzo: cronaca, attualità, gossip. Lei c'è e mette tutti d'accordo. Appuntamento, quindi, a partire da settembre. Torna Pomeriggio 5 con novità e tante sorprese. Tenetevi pronti. Ora Carmelita si sta ricaricando un po', lontano dalla tv.

"Sei un c..., ringrazia, ringrazia": scoppia il caos dalla d'Urso, volano insulti mai sentiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.