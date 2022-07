Gemma Galgani, ritorno a Uomini e donne: "Altro ritocco", voce clamorosa

Francesco Fredella 01 luglio 2022 a

Torna dal chirurgo per un altro ritocchino. Adesso Gemma Galgani, volto di punta di Uomini e Donne, pare che abbia voglia di rifarsi il naso. La notizia arriva direttamente dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Quindi pare che la Dama di torinese approfitterà della pausa estiva per un ritocchino. E non si tratta della prima volta, visto che già in passato (proprio qualche anno fa) decise di migliorare il proprio aspetto in vista prima del ritorno a settembre alla corte di Maria De Filippi. Era il 2016, Gemma decise di partecipare al programma di Simona Ventura, Selfie - Le cose cambiano, per fare un mini lifting davanti alle telecamere. Tina Cipollari, sua acerrima nemica, ne approfittò per affondare: un duro attacco che non passò inosservato.

“Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella!”, sono queste le parole di Tina Cipollari sul nuovo naso della Galgani. Che cerca l'amore, da sempre. Anzi da almeno 10 anni. Lei, una delle donne chiave del programma di Maria De Filippi, è corteggiata da molti programmi tv. Ma lei non accetta altro: Maria De Filippi resta la sua unica casa televisiva. Ora, la Galgani si riposa un po' prima del ritorno in televisione. E' molto attesa dal pubblico di ogni età. Una garanzia per gli ascolti.

