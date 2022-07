Uomini e Donne, Clarissa Marchese: "L'ho fatto per due anni e mezzo", travolta dalle critiche

Francesco Fredella 08 luglio 2022 a

a

a

Si torna a parlare Clarissa Marchese, ex Miss Italia ed ex protagonista di Uomini e Donne. Da quando è diventata mamma è scomparsa dai radar della tv, ma racconta la sua vita sui social (come molti personaggi della tv). Lei ha dovuto affrontare il tema dell’allattamento e, purtroppo, è stata criticata da una parte dei follower per la scelta di aver continuato ad allattare la figlia Arya anche dopo lo svezzamento.

Uomini e donne, Isabella Ricci: "Fabio è in ospedale". Come sta

Si chiama allattamento prolungato e non è molto raro. Clarissa ha continuato ad allattare sua figlia per circa due anni e mezzo. Dopo una recente Ig stories, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata criticata: lei ha mostrato il biberon pieno del suo latte e ne ha approfittato per mandare una frecciatina agli haters. “Impariamo ad informarci bene, a dare credito agli scienziati, ai risultati di studi condotti per anni, all’OMS che consiglia l’allattamento per i primi due anni di vita del bambino… Ma soprattutto ascoltate voi stesse, il vostro corpo e fate quello che vi sentite di fare quando vi va e come vi va, se vi va!”, dice sui social.

Gemma Galgani, ritorno a Uomini e donne e voce clamorosa: "Altro ritocco"

Si tratta di una scelta personale di cui non è affatto pentita. La 28 enne, poi, parla della sua famiglia e dell'amore con Federico (i due si sono sposati nel 2019). Lui, dopo aver militato nel mondo del calcio, oggi è un allenatore e collaboratore della Juventus Academy. Ha coronato un grande sogno, visto che ha sempre calcato i campi da calcio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.