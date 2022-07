Elettra Lamborghini, "si gonfierà e farà bolle". Disastro fisico, com'è ridotta (proprio lì)

30 luglio 2022 a

a

a

Elettra Lamborghini col polso tumefatto: l'artista ed ereditiera più famosa d'Italia si è confidata con i suoi fan sui social, non nascondendo il suo dolore. La giovane, mostrando la parte gonfia del suo corpo, ha spiegato che da circa un anno sta cercando di togliere alcuni tatuaggi fatti da giovanissima. Il procedimento, però, si sta rivelando più doloroso che mai, un calvario.

Elettra Lamborghini, clamorosa rivincita della sorella Ginevra: si dice che...

La 28enne starebbe provando a togliere tre tatuaggi. Quello sul polso – un pesce colorato e la scritta Karack, che era il nome di uno dei suoi vecchi cavalli da corsa –, quello sul braccio - la dedica a Dagda, il cavallo che per diversi anni non riuscì a cavalcare per paura - e quello di un fulmine. La showgirl ha spiegato che la situazione non è migliorata dopo l’ultima seduta di laser: “Tre ore dopo, fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più ca***e di prima. Non so che dire, non si tolgono”.

"Putt***". Elettra Lamborghini insultata sul palco interrompe il concerto: il cafone fa una fine orribile | Video

La Lamborghini, poi, ha spiegato di non essere pentita degli altri tatuaggi che ha sul corpo. Così ha detto che non toglierà mai il tattoo leopardato che ha sul lato B e che è diventato un po’ il suo tratto distintivo: “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca**atine che avevo sulle braccia”. L'artista però ha anche detto di non avere intenzione di fare nessun altro tatuaggio. E ha anche suggerito ai suoi fan di pensarci bene prima di andare da un tatuatore, vista la difficoltà nel rimuovere i disegni dalla pelle.