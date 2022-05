Elettra Lamborghini, "quelle ragazzine un po' zocc***": si presenta così, è subito scandalo

Francesco Fredella 17 maggio 2022 a

Auguri, Elettra Lamborghini. La cantante ed ereditiera compie 28 anni. Ora, dopo le avventure musicali e una statua al museo delle cere di Amsterdam, arriva Only Fun – Comico Show: si tratta di un nuovo programma di intrattenimento stile Colorado (il primo ad anticipare tutto è stato Davide Maggio). Elettra Lamborghini non è sola, ma insieme a "I PanPers" (Andrea Pisani e Luca Peracino). L’appuntamento è per giovedì 19 maggio sul Nove in prima serata (ma la prima puntata è già disponibile su Discovery+).

C'è molta ironia sul nome del programma, che tra l'altro vede anche Valentina Persia tra le protagoniste. La conduttrice non fa sconti e usa termini un po' forti per raccontare la genesi del nome, legata al sito per adulti dove uomini e donne pubblicano contenuti proibiti. "Il nome viene dal sito dove le ragazzine un po’ zoccoline postano le foto", racconta la Lamborghini.

Sarà un programma in stile Colorado: stand up, monologhi, cavalli di battaglia e personaggi. Preparatevi a vedere un po' di tutto. Ci saranno molti volti conosciuti: Maurizio Battista, Alessandro Bianchi, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Francesco Cicchella, Raul Cremona, Alberto Farina, Barbara Foria (che tornerà ad imitare Donna Imma del Castello delle Cerimonie), Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi, gli Oblivion, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

Come racconta Davide Maggio sul suo sito, Only Fun– Comico Show è un programma prodotto da Colorado Film per Discovery Italia: il capoprogetto Luciano Federico con Alessio Parenti, Daniele Ceva, Ugo Ripamonti e Francesca Gaudenzi". Risate assicurate. Oggi più che mai: il pubblico ha bisogno di ritrovare il sorriso.

