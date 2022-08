Gerry Scotti, "sono stanco. Quando dico a Mediaset che...". Il campanello d'allarme

20 agosto 2022 a

Il re dei quiz di Mediaset si è stancato dei quiz? Gerry Scotti, l'amatissimo conduttore di programmi ormai storici di Canale 5 come Chi vuol essere milionario?, The wall e Caduta libera, si confessa al settimanale Nuovo Tv e non nasconde la sua voglia di cambiare.

"Sono stanco di stare sempre in studio - ammette Virginio Scotti, questo il vero nome all'anagrafe di Gerry -. Vorrei mettermi a fare il divulgatore come gli Angela". A 66 anni appena compiuti (lo scorso 7 agosto) e dopo quasi 40 anni trionfali sulle reti del Biscione (iniziò nel 1983 su Italia 1, con la storica Deejay Television di Claudio Cecchetto), ambisce a qualcosa di diverso.

"Mi piacerebbe raccontare i paesini italiani, il cibo, il vino, ma ogni volta che ne parlo a Mediaset mi dicono 'sì certo, buona idea' come si fa coi matti". La battuta, simpatica, non sembra però riuscire a celare una certa delusione. Forse un po' di amarezza. "Finché continuo a divertirmi, e con me il pubblico, vado avanti", assicura però. D'altronde, aveva rivelato qualche anno fa in una intervista a GQ, i momenti difficili a Cologno Monzese non sono mancati.

"In trent'anni di Mediaset ho avuto inevitabilmente anche momenti brutti, e lì arrivavano con un foglio bianco a dirmi: Scrivi quante prime serate vuoi fare, quante puntate di preserale e quanti soldi vuoi. A un editore così è difficile dire addio".