Ballando con le stelle, colpaccio della Carlucci: chi è il concorrente (che farà molto discutere)

Francesco Fredella 23 agosto 2022 a

a

a

Enrico Montesano sbarca in Rai. Dopo tanti anni, il comico romano torna su Rai1 nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. A rivelare la trattativa conclusa è TvBlog secondo cui ci sarebbe stata anche la firma.

"Nodulo alle corde vocali". Lo riconoscete? L'ex star di Amici, una scelta drastica | Guarda



Si tratta di un bel colpo per Milly Carlucci, messo a segno grazie a Settimo Colangelo (agente di Montesano) che ha portato avanti la trattativa in queste ultime settimane. Eppure Montesano negli ultimi tempi è stato al centro delle polemiche per le sue posizioni negazioniste e contro i vaccini. Immaginate quello che potrebbe accadere quando incontrerà, a bordo pista, Selvaggia Lucarelli? Un vero e proprio scontro. Anzi, probabilmente, un cortocircuito che scoppierà in prima serata su Rai1. Intanto, da nostre fonti, Montesano si sta allenando per la prima serata di Rai1. Sembrava fatta, qualche tempo fa, quando gli avevano promesso uno show in prima serata, ma poi tutto è sfumato senza andare in porto.

"Non sento la gamba, guarda come sono finito". Il dramma dell'ex Uomini e donne: video choc



E poi ci sono alcune spifferate sulla trattativa. Pare che Montesano sia stato attenzionato sin da subito dalla Ballandi, la società che produce il programma condotto da Milly Carlucci. Settimo Colangelo, da sempre agente di Montesano, ha portato avanti una lunga trattativa fino ad arrivare alla firma. Sudata. Un altro bel traguardo per lui, giovane e intraprendente, che sta collezionando un successo dopo l'altro.