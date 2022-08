GfVip, Adriana Volpe: "Signorini mi ha fatto una proposta inaccettabile"

Francesco Fredella 25 agosto 2022 a

Adriana Volpe racconta di essere rimasta senza parole. Spiazzata. Praticamente, l'ex opinionista dell'Isola dei famosi racconta che aspettava una chiamata da Signorini per essere riconfermata. Ma quella chiamata non è arrivata, al suo posto c'è Orietta Berti. “Proposta inaccettabile!”, tuona Adriana Volpe, che lo scorso anno per ben sei mesi è tornata in onda in grande spolvero. “Aspettavo la telefonata per essere riconfermata opinionista del GfVip”, rivela a Fanpage.it. Ma poi l'ex concorrente e opinionista del Gf svela di aver rifiutato la richiesta di Alfonso Signorini. E così vuota il sacco. “Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa”, racconta. “La sua richiesta mi ha spiazzato, anche perchè conosce la mia storia personale e familiare. Da lui mai mi sarei aspettata una proposta del genere”. Ma la Volpe ha detto no per il bene di sua figlia. “Per me la sua serenità ha priorità su tutto”, racconta ancora.

E arriva anche una bella frecciatina all'ex collega Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, che invece è stata riconfermata come opinionista al GfVip. “Ha sputato nel piatto dove mangiava”, tuona la Volpe. Che non si trattiene e sbotta contro Alfonso e contro la Bruganelli: "Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava“.

L'attacco alla moglie di Bonolis continua: “Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Sulla sua incoerenza stendo un velo. Ho portato avanti determinati pensieri, ho lanciato ogni settimana delle frecciatine. Io porto avanti il mio pensiero, poi se coincide con quello del pubblico, mi fa solo piacere”.