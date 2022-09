Maria De Filippi gela Ida Platano: "Cosa mi sembri"

27 settembre 2022 a

Uomini e Donne è ripartito con il solito seguito enorme di telespettatori, legato anche e soprattutto a personaggi della trasmissione di Canale 5 che si possono ormai considerare storici a tutti gli effetti. Nel corso dell’ultima puntata Maria De Filippi ha perso per un attimo la pazienza e ha attaccato Ida Platano e Riccardo Guarieri.

A far scattare la padrona di casa è stata una polemica scoppiata dopo l’esterna tra la dama e il cosiddetto “terzo incomodo”, che risponde al nome di Alessandro Vicinanza. Una serata che la Platano ha definito “spensierata” e che si è conclusa con un bacio. In studio è avvenuto un faccia a faccia tra Ida e Riccardo, con la De Filippi che ha provato a spiegare al corteggiatore perché la dama è uscita con Alessandro, pur non essendone infatuata: “Lei ti vede ballare con Federica e, guarda caso, decide di ballare con Alessandro”.

“Pensando che tu saresti uscito con Federica, lei decide di uscire con Alessandro. Anche se non ha 15 anni, certe volte ha atteggiamenti da quindicenne - ha sbottato la De Filippi - e tu, quando ti siedi al centro, hai 12 anni”. Il pubblico ha applaudito schierandosi dalla parte della padrona di casa, dopodiché è intervenuto anche Armando Incarnato: “Voltate pagina o tornate insieme perché vi fate del male così. Lui sta male nel vederti con Alessandro e tu nel vederlo con Federica. Volete andare avanti così?”.