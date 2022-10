Iva Zanicchi dà della "tro***" a Selvaggia Lucarelli. E poi... clamoroso in Rai

09 ottobre 2022 a

Per certo è uno dei casi della domenica. Si parla di quanto accaduto a Ballando con le Stelle nel corso della puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 sabato 8 ottobre. Iva Zanicchi ha infatti insultato Selvaggia Lucarelli dandole della "tro***" dopo che quest'ultima aveva valutato con uno zero la sua performance. Insulto sussurrato, ma catturato dai microfoni.

"Tro***": Iva Zanicchi insulta in diretta Selvaggia Lucarelli, choc su Rai 1 | Video

C'era ancora qualche dubbio: ma lo ha detto davvero? In verità, bastava vedere il video (qui sotto) per fugare ogni incertezza. E a chiudere la vicenda, a confermare l'insulto porgendo le sue scuse, arrivano le parole proprio dell'aquila di Ligonchio.

L'intervento piove su Twitter, laddove Iva scrive: "Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria". Insomma, le scuse sono arrivate. Ma conoscendo il livore di Selvaggia Lucarelli, siamo sicuri che la vicenda non è chiusa.