Amici, Anna Pettinelli e la frecciata ad Arisa: "Meglio che lo aiuti un po'"

Grande ritorno ad Amici: Anna Pettinelli, ex professoressa di canto della scuola, è stata ospite di Maria De Filippi in qualità di giudice della gara di canto tra gli allievi. Gli animi si sono un po' accesi quando a esibirsi è stato Wax, allievo di Arisa, la cantante che ha preso il posto della speaker radiofonica nel talent. Il ragazzo si è esibito con “Diavolo in me”. E al termine della performance, la Pettinelli ha detto di non aver gradito la versione fatta dall’allievo.

“La presentazione l’ha scritta lui, lui fa tutto da solo”, è intervenuta allora Arisa. Puntuale la risposta di Anna: "Meglio che lo aiuti un po’. Non trovo che questa versione sia particolarmente personale". Poi, dopo aver definito “un po’ scialbetta” l’esibizione dell’allievo, la Pettinelli ha avuto un botta e risposta con Arisa. Quest'ultima ha spiegato che gli allievi sono vincolati in un compito e che dunque il massimo che un allievo possa fare è fare al meglio una cover.

Ma nulla da fare. Per Anna, il ragazzo avrebbe potuto fare di più e trovare una chiave. “Quello che potevo fare l’ho fatto. Sono nato diavolo ma mi sto trasformando in angioletto”, ha replicato Wax. Piccole discussioni a parte, la Pettinelli è stata accolta con una grande festa nello studio di Amici. Tra gli allievi che ha apprezzato di più c'è quello di Rudy Zerbi, Aaron, a cui ha detto: "Trovo che tu abbia una voce pazzesca, uno strumento in più. Tu prendi una persona, la porti nella tua canzone e finché non è finita non la molli”.