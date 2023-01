Amici, "grandi contrazioni": la frase che scatena il sospetto

23 gennaio 2023 a

a

a

Il Capodanno-gate nella scuola di Amici fa ancora discutere. Alcuni allievi del talent sono stati puniti per degli episodi gravi accaduti la notte del 31 dicembre. La trasmissione non ha voluto dire nel dettaglio cosa sia successo né sono stati mostrati dei filmati. La curiosità fra gli appassionati del programma, però, si fa sempre più forte. E le ipotesi che circolano sui social sono le più assurde, come quella secondo cui i ragazzi avrebbero assunto della noce moscata.

"Tu femmina?". Alessandra Celentano umilia Vanessa: raggelante ad Amici

Adesso un indizio sui fatti di Capodanno sarebbe spuntato in "Fuori dal Tunnel", una canzone di Piccolo G, che è allievo di Rudy Zerbi. Ma non è chiaro se il ragazzo avesse davvero intenzione di lanciare delle frecciate o se invece si tratta solo di interpretazioni da parte dei telespettatori. In ogni caso, la strofa in questione recita: "Non vado a festine o festoni; Pieni di ragazzoni che compion le peggio azioni; Con le peggior canzoni, le peggio tradizioni; Fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni". E quando ha pronunciato la parola “contrazioni”, Piccolo G si sarebbe piegato come a simulare un mal di pancia. Ciò che magari è successo ai ragazzi coinvolti nei fatti di Capodanno.

"Finiamola qui": Cricca si confessa, drammatico racconto ad Amici

Nonostante Maria De Filippi abbia archiviato il tanto chiacchierato caso, insomma, se ne discute ancora tanto. Soprattutto sui social, dove la voglia di scoprire cosa sia successo davvero quella notte sembra essere ancora tanta. Su Twitter non si parla d'altro.