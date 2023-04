Ilary Blasi "scaricata", caos su Canale 5: chi abbandona la diretta

25 aprile 2023 a

Già lo scorso anno, all'Isola dei famosi tra Ilary Blasi e Alvin sembrava non scorrere buonissimo sangue: battute, frecciate, litigi tra conduttrice e inviato, tanto che si è a lungo vociferato circa un addio di Alvin al reality. E invece no: eccolo ancora in Honduras.

Peccato che già alla seconda puntata del reality, le tensioni tra i due siano ritornate. Il tutto perché la Blasi, a più riprese, ha interrotto Alvin durante i suoi collegamenti, fermato in modo brusco mentre parlava. Fino a che l'inviato, nervosissimo e scocciato, ha abbandonato la sua postazione nel bel mezzo della diretta.

Con la complicità dei ritardi audio che complicano il tutto, Ilary Blasi aveva ripreso con i "dispetti" al collega che chi segue l'Isola dei famosi ben conosce. Il patacrac si è consumato quando i naufraghi sono stati chiamati a votare per le proprie tribù per scegliere a chi affidare la prova leader. Gli Hombres hanno scelto Andrea Lo Cicero, gli Accoppiados Simone Antolini e le Chicas Helena Prestes.

E quando Alvin ha provato a riassumere l'accaduto, ecco che la Blasi lo ha più volte interrotto, generando una certa confusione in diretta. A quel punto l'inviato ha lasciato la sua postazione: una gag, un certo grado di ironia. Eppure, in molti hanno percepito una qual certa tensione. Ci risiamo... ?