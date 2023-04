Lorella Cuccarini confessa: "Uno contro l'altro", coltellate ad Amici

27 aprile 2023 a

"Il guanto dei prof è un momento di spettacolo puro, non c’è gara, serve un po’ per alleggerire l’atmosfera e i rapporti con gli altri insegnanti”: Lorella Cuccarini, insegnante di canto di Amici, lo ha detto in un'intervista al settimanale Chi. Anche se poi, riferendosi ai colleghi, ha precisato: "Per il resto siamo uno contro l’altro, ognuno difende i propri allievi, a volte ci sono momenti di tensione, allora quel balletto lì ci dà respiro”.

Le sue esibizioni con il compagno di squadra, il ballerino e coreografo Emanuel Lo, riscuotono sempre parecchio successo. Il pubblico a casa impazzisce per le performance dei due prof. E a tal proposito la Cuccarini ha ammesso: “Ci divertiamo moltissimo. E c’è, è vero, una reazione che a noi pare spropositata”.

La ballerina, poi, ha rivelato che tornare a ballare nel prime time è “come ravvivare una luce che c’era”. Inoltre, ha spiegato che con Emanuel Lo, che è anche il compagno di Giorgia, aveva già lavorato in passato. E in effetti tra di loro il feeling è piuttosto evidente. Infine, parlando del tempo che passa, Lorella ha detto: “Una donna di 60 anni può vivere una stagione bellissima della sua vita. Certo questo è frutto di un percorso, di una ricerca, di una serenità”.