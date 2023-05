Predolin fuori dall'Isola: "Non una mia scelta". La bomba dopo gli esami del sangue

03 maggio 2023 a

Marco Predolin ha lasciato l'Isola dei Famosi. Il conduttore televisivo non è stato mandato a casa dal reality di Canale 5 che, nella puntata di martedì 2 maggio, non ha visto alcun reale eliminato. Sia Claudia Motta che Predolin, appunto, sono stati costretti a dire addio agli altri naufraghi. Una scelta, che ha tenuto a ribadire Predolin, non ha nulla a che vedere con lui.

"Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione, ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata". Da qui l'amaro sfogo: "Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio".

A spiegare quanto accaduto è stata la stessa Ilary Blasi: "Marco Predolin ha dovuto abbandonare l'Isola per motivi di salute". Il conduttore, infatti, ad appena due settimane dall'inizio ha subito un preoccupante malore. Uno svarione che lo ha costretto a lasciare l'Isola di Sant'Elena e tornare a casa in Italia. Nessuna polemica però con la trasmissione, tanto che Predolin freme per un suo ritorno. Sì, ma questa volta solo in studio.