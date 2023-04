Ilary Blasi, "lo sfrego" di Papi in diretta. E lei... Mediaset, finisce in disgrazia?

25 aprile 2023 a

a

a

Dopo la guerra di nervi tra Ilary Blasi e il suo inviato in Honduras Alvin, all'Isola dei famosi edizione 2023 è tempo di un altro dualismo: quello tra la conduttrice e il nuovo opinionista Enrico Papi. Alla seconda puntata del reality di Canale 5, il pubblico di Twitter emette già la sentenza: Ilary ed Enrico "si odiano", "non si sopportano" e sui social è un florilegio di video e meme. "Guardate la faccia della Blasi mentre lui parla", si legge, oppure "Alvin che odia Ilary Blasi che odia Enrico Papi: le vere dinamiche di quest’anno sono loro vi prego si percepisce tutto l’odio". Con tanto di fotomontaggi e che li accostano ad altre celebri coppie "ai ferri corti" della tv italiana, come Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino 5 o Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La vita in diretta.

"Può entrare quando vuole". Ilary Blasi spiazza tutti: la strana frase su Totti





I due diretti interessati, dal canto loro, hanno già acceso la macchina delle polemiche e dei sospetti con alcuni siparietti ad alta tensione in studio. Papi è noto per il suo carattere sopra le righe e in alcuni momenti la Blasi, una che non le manda certo a dire, l'ha richiamato all'ordine senza troppi complimenti e con i suoi ben noti e bruschi metodi "romaneschi". Al momento della proclamazione del primo eliminato, Marco Predolin, Papi ha pensato bene di sfilare di mano alla conduttrice la busta con dentro il nome del concorrente.

"Un uomo...". Ilary Blasi l'ha detto davvero: l'Isola inizia con l'umiliazione di Totti

Veemente la reazione dell'ex moglie di Francesco Totti, che tra il serio e il faceto (più serio che faceto) l'ha ammonito: "Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio 'ste cose". Secondo TvBlog, dietro le scaramucce davanti alle telecamere ci sarebbe però qualche tensione vera. Già dopo la prima puntata Ilary avrebbe chiesto "a chi di dovere" di far "tornare in carreggiata" l'opinionista.