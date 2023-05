Nathaly Caldonazzo, disastro a Mediaset: "Cosa mi chiedono gli autori"

09 maggio 2023 a

Puntata fumantina, l’ultima de L’Isola dei Famosi. Protagonista, come sempre, Alessandro Cecchi Paone, che prima si è rifiutato di gareggiare da solo, in attesa del ritorno del compagno Simone, colto da un malore e per questo in infermeria, poi ha avuto un nuovo confronto, acceso, con Nathaly Caldonazzo, con la quale non c’è minimamente feeling. La showgirl ha fatto ritorno nella Tana dei Serpenti, dopo l’esilio di una settimana sull’Isola di Sant’Elena e non ha modificato il suo pensiero: "Sì, penso sia cattivo. Il suo odio è ingiustificato nei miei confronti”.

La Caldonazzo, però, ha litigato anche con Andrea Lo Cicero, ex-rugbista, facendo poi un passo indietro: “Non ce l’ho con lui davvero. Sono cose stupide, di cui mi prendo anche le colpe”. Poi, quando è stata accusata da Vladimir Luxuria di essere troppo rancorosa, la rivelazione-shock: “Sono gli autori che me lo chiedono e mi incalzano. Quando vai a fare i confessionali… Fammi parlare. Mai avrei voluto parlare di loro. Basta, per me finisce qui. Ma se ogni due per tre me lo chiedono, io rispondo”.

Intanto, in puntata è stato annunciato l’eliminato al televoto: Christopher con il 15% dei voti (Cristina Scuccia 62%, Andrea Lo Cicero 23%). Non è un’eliminazione definitiva, il naufrago raggiungerà la Caldonazzo sull’Isola di Sant’Elena, per sfruttare la seconda opportunità prevista dal reality. C’è chi litiga, infine, e chi stacca un ramoscello d’ulivo, come Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina trasformatasi in star del pop. Al momento della catena di salvataggio, in cui ogni nominato era salvo e poteva a sua volta nominare un altro concorrente da salvare, l’ex suora ha portato con sé Helena, nonostante numerose discussioni avute negli ultimi giorni: “Anche se non ci siamo capite, voglio darle la possibilità di continuare. A volte le incomprensioni possono esserci”, ha spiegato Cristina stupendo tutti.