Ilary Blasi e Cecchi Paone, rissa in diretta: "Hai firmato un contratto"

Roberto Tortora 09 maggio 2023 a

a

a

Per Ilary Blasi quest’edizione de L’Isola dei Famosi è una discussione continua. Non bastavano gli screzi con Enrico Papi, opinionista che invade il suo ruolo di conduttrice, ora ci si mette anche Alessandro Cecchi Paone, che non rispetta le sue regole. Al momento di annunciare un cambiamento di rotta della competizione in Honduras, infatti, è scoppiato il putiferio. Questo l’annuncio della Blasi: “Gli Hombres sono nettamente in minoranza e quindi lo Spirito dell’Isola ha deciso che da questa sera la tribù degli Accoppiados dovrà sciogliersi immediatamente e giocare ognuno per conto suo…”. Lapidario, Cecchi Paone ha risposto: “Noi giochiamo solo in coppia. Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia e come coppia abbiamo accettato. Non ci spaierete mai".

"Cosa ho fatto appena uscita dal convento": Cristina Scuccia vuota il sacco

Ilary Blasi, visibilmente irritata, gli ha ricordato che ha firmato un contratto ben preciso insieme al compagno, prima di approdare in Honduras. E quest’ultimo ha risposto affermativamente, asserendo però che il contratto firmato prevede che affrontino questa avventura solo ed esclusivamente in coppia: “O coppia o niente…È molto semplice…” Anche Enrico Papi ha cercato di farlo un attimo ragionare, ma Cecchi Paone si è indispettito ancora di più: “Mi fate notare troppe cose… Decido io e non come decidono gli altri…Questa coppia è nata a settembre per richiesta dell’Azienda e della produzione… Non sono sereno…Questo è un gioco al massacro…”.

"Era grosso, luminoso: mai visto nulla di simile". Cecchi Paone sotto-choc all'Isola

L’ex-moglie di Francesco Totti gli ha rammentato, quindi, che non è neppure la prima volta che partecipa al reality adventure e quindi di credere che sappia bene che le cose possono cambiare da un momento all’altro: “Non è la prima volta che partecipi… Sapevi benissimo cosa andavi a fare… E allora dai?!”. Cecchi Paone ha però ribattuto immediatamente di sapere bene quello che ha firmato prima di accettare di partecipare al reality: “Le regole non potete cambiarle con Simone in ospedale… Mai!”. Le prossime puntate promettono nuove scintille.