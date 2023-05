Maria De Filippi, "non ho soldi per mangiare": la star di Uomini e Donne rovinata

26 maggio 2023 a

a

a

Era il lontano 2013 e da quel giorno di Angela La Favolosa Cubista si sa poco o nulla. Dell'ormai 79enne, salita alla ribalta per la partecipazione a Italia's Got Talent e a Uomini e Donne, non si vede nemmeno l'ombra. La donna, all'anagrafe Angela Troina è lontana dai riflettori e per lei la vita è cambiata. Ma non per forza in peggio. "Sto benissimo, sono sempre allegra e sorridente. Le persone mi fermano ancora, mi fanno le foto, mi baciano, si fanno i video con me. Poi se c'è da ballare, ballo, faccio le seratine. Mai fermarsi nella vita", confessa a Fanpage.

Eppure non tutto è così positivo. "A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri. Sai, a Natale sono stata da mio figlio".

"Sono gay". L'ex volto di Amici si confessa: "Con Maria De Filippi..."

Mamma di due figli, Angela ha dovuto fare presto i conti con le responsabilità. "Ho un passato critico. Ho fatto la fuitina a 12 anni. A 13 anni avevo un figlio. E lì è finita la mia gioventù. Mi sono chiusa in orfanotrofio con mio figlio, perché mio padre non mi voleva a casa. Voleva che lasciassi mio figlio. Allora io me ne sono andata all'orfanotrofio, crescevo il mio primogenito e davo il latte agli altri bambini. Mi davano i soldi e io li consegnavo a mio padre perché ero minorenne. E lui, invece di metterli in banca per me, se li mangiava".

Maria De Filippi, "cambio di ruolo". Rivoluzione Mediaset: "Pare che Pier Silvio..."

Poi a 18 anni è arrivato il matrimonio, ma non la felicità: "Ho avuto una vita molto brutta. Mio marito era violento, alzava le mani, non lavorava, io ero impiegata alla Provincia. Si prendeva i miei soldini e se li spendeva". Tempo fa Angela non le aveva mandate a dire neppure a Maria De Filippi. Su di lei aveva detto: "Non prendevo neanche una lira, mi ha sfruttata e poi mi ha buttata". E ad oggi non raddrizza più di tanto il tiro. "Ero arrabbiata perché avevo chiamato la redazione per chiedere se Maria mi voleva ancora. Ora sembra un programma pilotato, ma prima c'era la sincerità, l'onestà, c'erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D'Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: 'Domani sono da Barbara D'Urso'. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara".