Amici, Benedetta scarica lo storico fidanzato: e ora... gossip impazzito

04 giugno 2023 a

a

a

Novità dopo Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nonostante l'edizione di quest'anno si sia conclusa, i fan della coppia Mattia Zenzola – Benedetta Vari non perdono le speranze. Anzi, se in un primo momento, quando furono ospiti a Viva Rai 2, entrambi avevano negato un legame sentimentale, adesso qualcosa sembrerebbe cambiato.

"Buongiorno...": Maria De Filippi, la frase che l'ha fatta imbestialire. Rivelazione clamorosa | Guarda

Il motivo? Alcuni rumors parlano di una rottura tra Benedetta Vari e il fidanzato storico Simone Maselli. Nonostante non ci sia nulla di ufficiale, così come non sono ancora chiare le motivazioni, in molti pensano che la causa possa essere attribuibile proprio a Mattia. Non solo, perché se Benedetta è tornata davvero single, i telespettatori possono continuare a sperare che possa nascere un fidanzamento tra la ballerina e il neo vincitore di Amici. A maggior ragione visto che hanno continuato a frequentarsi anche fuori dal programma, essendo Benedetta la ballerina che accompagna Mattia in ogni sua esibizione.

"Con le telecamere...". Maria De Filippi, l'incredibile rivelazione del vip di Amici

Per ora sono semplici voci e nemmeno confermate. Ma i fan non perdono la speranza e fanno il tifo per l'eventuale coppia. Intanto si vocifera che i due ballerini Mattia Zenzola e Benedetta Vari potrebbero essere protagonisti del programma estivo Battiti Live che inizierà a breve.