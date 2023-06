Maria De Filippi? Ecco con chi sostituisce Arisa: il nome è pazzesco

07 giugno 2023 a

Amici si rivoluziona. Il talent di Canale 5 potrebbe non vedere più Arisa tra i suoi professori. La cantante non aveva nascosto la volontà di tornare a dedicarsi alla musica e così Maria De Filippi sarebbe già corsa ai ripari. Al lavoro per la prossima edizione la conduttrice avrebbe trovato una sostituta all'altezza. Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma solo rumors.

Stando a Dagospia "Patty Pravo entrerà nel team di Amici, il programma cult di Maria De Filippi? La diva non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary…". Nicoletta Strambelli, vero nome dell'artista, potrebbe dunque ricoprire il ruolo di professoressa di canto.

Intanto Arisa, su un suo possibile ritorno, ha detto: "Amici? Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì". Oltre che impegnarsi su nuovi brani, Arisa sarebbe anche in lizza per prendere parte a The Voice Kids su Rai Uno. Novità che però attendono l'ufficialità della diretta interessata.