Ilary Blasi "rovinata, basta così": un terremoto a Mediaset

Che fatica per Ilary Blasi questa conduzione dell’Isola dei Famosi 2023. Non bastassero la difficile convivenza con l’opinionista Enrico Papi (le cui intemperanze sono state riprese anche dal regista Roberto Cenci) e degli ascolti non certo da record, ecco che l’ex-moglie di Francesco Totti si trova a dover fare i conti anche con i fan, che sui social la criticano molto per il suo stravolgimento di look. “Basta con i ritocchi”, “Ti rovini”, alcuni dei commenti più aspri. Eppure Ilary, fin dalla prima puntata, sembra radiosa e decisamente in forma, una specie di ritorno alla vita dopo un anno difficile, grazie alla frequentazione con il nuovo compagno Bastian e al programma di cui è protagonista.

Molti commenti sono decisamente pesanti: “Cosa le è successo”, “Per un attimo ho creduto di vedere Amanda Lear”. Insomma, la situazione non è delle più rosee e da qualche tempo le voci di un possibile divorzio della Blasi da Mediaset si fanno sempre più insistenti. E non solo, perché anche il reality potrebbe essere sostituito, in questo caso L’Isola dei Famosi verrebbe rimpiazzata dal ritorno de La Talpa.

Le avventure sulle spiagge dell’Honduras non decollano quest’anno, i personaggi più forti tra i naufraghi si sono dovuti ritirare per infortuni o problemi di salute, per non parlare dello svenimento in diretta di Corinne Clery e dell’attacco di panico di Alessandra dei Jalisse. Per Ilary Blasi, infine, anche le beghe familiari, con le polemiche per i sigilli messi al centro sportivo della Longarina a Roma, che ha impedito l’accesso agli iscritti e la disputa del memorial Enzo Totti, padre dell’ex-marito Francesco.

L’ex-capitano della Roma, che in tempi di pace aveva affidato la gestione della struttura alla sorella dell’ex-moglie, Silvia Blasi, ha ottenuto lo sfratto dalla struttura, a partire dal 30 giugno. Poche settimane dopo, però, è arrivato un decreto ingiuntivo nei confronti di Riccardo Totti, fratello di Francesco, affinché saldasse un debito di circa 40 mila euro. La questione è, ovviamente, in mano ai legali delle rispettive famiglie.