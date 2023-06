Ilary Blasi, furia in diretta tv: "Sei una carogna"

06 giugno 2023 a

Nuovo pungente scambio di battute tra Ilary Blasi e Alvin all'Isola dei Famosi: nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, la conduttrice ha aperto il collegamento con Playa Palapa e salutato l'inviato, il quale, dal canto suo, ha ripercorso la sua esperienza all’interno del reality.

“Mi sento un po’ il tuo Caronte, che traghetta le anime da una parte all’altra”. ha affermato Alvin. E la Blasi ha subito risposto ridendo: “Tu sei una carogna non Caronte”. In studio allora è calato il gelo, mentre Vladimir Luxuria - opinionista del programma insieme a Enrico Papi - ha provato a stemperare la tensione dicendo: "No, non è vero”. Quella tra la conduttrice e l'inviato è una sorta di gioco che va avanti fin dall'inizio della trasmissione. E infatti non è la prima volta che i due si punzecchiano in diretta. Tuttavia, i diretti interessati, che si conoscono da anni, hanno sempre sottolineato di essere grandi amici.

A parlare del rapporto tra Ilary e Alvin è stato anche un ex naufrago, Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica su Nuovo Tv: “Le loro schermaglie fanno parte di un gioco molto divertente anche per i due protagonisti, che ne approfittano per alleggerire la tensione dei momenti più critici come le nomination, i televoti, le eliminazioni e i ritiri”.