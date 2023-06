Ilary Blasi, "dove la vuole Pier Silvio Berlusconi": indiscrezioni pesantissime

06 giugno 2023 a

Ilary Blasi rischia il posto a Mediaset? Sembrerebbe che a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, i bassi ascolti dell'Isola dei Famosi non piacciano. "Pier Silvio avrebbe cominciato ad analizzare L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione", fa sapere Nuovo Tv. Oltre agli alti costi, non sono andati giù i tanti forfait al programma.

Prima è toccato Claudia Motta, che si è fatta male a testa e braccio dopo uno scivolone, poi a Paolo Noise, colpito da un malore e costretto a tornare in Italia. Non è andata bene neppure a Fiore Argento, che si è fatta male a un piede. E ancora è stata la volta di Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini. Insomma, un vero e proprio esodo di massa che ha messo a rischio la trasmissione di Canale 5.

Da qui i rumors su un possibile addio della Blasi al Biscione. Nulla però è ufficiale. Al momento si tratta solo di voci. Così come quelle che vedono Nicola Porro raddoppiare. Oltre al lunedì sera, con la conferma di Quarta Repubblica, il giornalista potrebbe sostituire Barbara Palombelli a Stasera Italia.