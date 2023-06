Pier Silvio Berlusconi, "chi fa saltare": rumors sulla scelta, terremoto-Mediaset

Roberto Tortora 07 giugno 2023 a

a

a

In un anno di rivoluzioni televisive, con grandi personaggi che dalla Rai passano ad altre emittenti, c’è anche un volto tra i più noti di Mediaset che presto potrebbe lasciare l’azienda in cui ha lavorato e vissuto per una vita. Si tratta di Ilary Blasi, finita nel mirino delle critiche a causa dei bassi ascolti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Non solo potrebbe essere spodestata dalla conduzione, ma è il programma stesso a rischiare di finire in soffitta e far spazio ad un grande ritorno, quello de La Talpa. Secondo NuovoTV, l’ad del biscione, Pier Silvio Berlusconi, non è soddisfatto dell’ultima edizione del reality adventure, in onda ogni lunedì su Canale 5.

Dopo la scure piovuta sull’ultimo Grande Fratello Vip, i vertici di Mediaset sono molto più attenti a forma e sostanza dei programmi di punta della rete ammiraglia. Gli abbandoni di molti naufraghi dovuti ad infortuni hanno influenzato negativamente il reality, senza parlare dei costi di produzione della trasmissione. Il programma, infatti, richiede un notevole investimento e questi soldi usati non sono stati ripagati da risultati soddisfacenti.

Anche in virtù di queste difficoltà, forse, è la stessa Ilary Blasi ad avere un atteggiamento che non sta piacendo a Mediaset. Sempre secondo NuovoTv, la conduttrice brama chiusure di puntata veloci e che le consentano di tornare prima possibile a casa e ha poco entusiasmo nei confronti del programma. Un modo di fare che mal si concilia con i circa 300mila euro di cachet che prende per ogni edizione del reality che conduce. Per ora, comunque, sono solo indiscrezioni. Bisognerà attendere la fine del programma, il 19 giugno, e la presentazione consueta dei palinsesti a luglio per capire che stagione sarà la prossima targata Mediaset.