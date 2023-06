Loredana Lecciso, "limite estetico": Lady Albano a Mediaset, parole pesanti

30 giugno 2023 a

Loredana Lecciso ha deciso di dire ancora una volta no al Grande Fratello. Il motivo, piuttosto particolare, lo ha svelato lei stessa in un’intervista concessa al magazine Vero: “Alfonso Signorini mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico”.

La compagna di Al Bano Carrisi non ha spiegato cosa intende per “limite estetico”, ma è probabile che non abbia voglia di farsi riprendere 24 ore su 24: si tratta di un problema piuttosto comune a chi partecipa al reality di Canale 5, specialmente per le donne. D’altronde è impossibile essere sempre preparati e perfetti in un programma del genere: forse alla Lecciso proprio non va giù che milioni di italiani possano vederla come se fosse a casa sua. Di conseguenza non sarà neanche questo l’anno giusto per vederla all’interno della casa più spiata d’Italia.

La prossima edizione, che avrà inizio a settembre, sarà molto probabilmente un mix tra vip e sconosciuti. Stando a quanto emerso fino ad ora, dovrebbero essere venti i concorrenti a far parte del nuovo Grande Fratello: dodici dovrebbero essere personaggi famosi, mentre otto dovrebbero essere scelti tra persone comuni.