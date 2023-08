Maria De Filippi, "cac***a e rumori vari": chi sono gli sporcaccioni di Uomini e donne

20 agosto 2023 a

Gossip intimo piuttosto esplosivo su Uomini e donne, il dating show di Canale condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda il prossimo 11 settembre con la nuova stagione. Chiunque sia passato da quello studio continua a far notizia per mesi, se non per anni. Coppie, tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, passioni e corna, tutto condiviso sui social dai diretti interessati e non solo.

In questo caso a spifferare notizie piccantelle sui protagonisti di U&D è Deianira Marzano, una delle più autorevoli esperte di gossip associato al piccolo schermo. Le fonti sono certe. Anzi, certissime.

"La situazione è questa - scrive -, storia vera al 100% raccontata dalla protagonista. Una coppia di U&D è durata due giorni perché a detta di lei, costui nella camera di hotel ha fatto la C*CC* e RUMORI vari mentre EVACUAVA, con la porta APERTA, a parte che lei ha perfettamente ragione perché sono cose che io non tollero neanche quando le coppie stanno insieme da 10 anni figurati due giorni. Mi sono molto ricreduta su di lei".

Non ci sono ulteriori dettagli per inquadrare chi sia il fidanzato sporcaccione e o la fidanzata (ormai ex, a quanto pare) disgustata. Ma una volta gettato il sasso nello stagno, basterà forse attendere che le voci inizino a circolare, sapide e velenose.