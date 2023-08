Maria De Filippi, la dama cacciata da Uomini e donne? Ecco che fine ha fatto

26 agosto 2023 a

Desdemona Balzano, ex dama di Uomini e donne, si sposa con Giuseppe. I due si sono conosciuti proprio all'interno del dating show di Canale 5. È stata la Balzano stessa a rivelarlo durante una diretta Instagram. La proposta sarebbe arrivata un mese fa. La coppia, che si è mostrata in diretta mentre era al mare, ha raccontato che la relazione è iniziata il 3 febbraio scorso.

I due adesso starebbero convivendo a Napoli: Desdemona, quindi, avrebbe deciso di compiere il grande passo, trasferendosi da Giuseppe. Parlando dell'esperienza a Uomini e donne, l'ex dama ha ricordato: "È stata faticosa perché, comunque, è un impegno, ma mi sono comunque divertita". Un accenno, poi, anche alla De Filippi, che la Balzano ha ringraziato per averle permesso di trovare l’amore.

Di Desdemona nei mesi scorsi si è parlato anche perché la conduttrice del dating show le chiese di lasciare lo studio. Tutto partì da Armando Incarnato, che presentò un audio durante la puntata. In pratica, l'ex dama venne accusata di approfittarsi dello show per cercare di mettersi in mostra e avere qualche chance di prendere parte a reality come l’Isola dei Famosi o il GfVip. Gianni Sperti, che ebbe modo di ascoltare l'audio, ne fece un resoconto. Successivamente, la Balzano ha raccontato di avere denunciato Incarnato e Sperti parlando anche di "informazioni falsificate".