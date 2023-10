Gf, Lorenzo Remotti-choc: "Farla felice nel senso completo", verso la squalifica

04 ottobre 2023 a

Nuova polemica al Grande Fratello. Nell'occhio del ciclone ci finisce Lorenzo Remotti. Il conduttore "nip" del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha fatto discutere per un'uscita a dir poco infelice. "Il motivo principale che quella donna è così - ha detto in riferimento a Beatrice Luzzi - è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile...". Ma non finisce qui. Parlando con un altro inquilino, Alex Schwazer, si è anche detto convinto che "se avesse un uomo che la facesse contenta, nel senso completo, no? Che le desse affetto… sarebbe completamente un’altra persona, secondo il mio punto di vista eh".

Anzi, "sarebbe molto, ma molto più docile. Invece così tira fuori tutto il lato negativo". Parole non passate inosservato agli attenti utenti del web. Questi ultimi si sono appellati affinché il conduttore e la regia prendano provvedimenti. A maggior ragione dopo la nuova linea dettata dall'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Intanto pare che il comportamento dell'attrice non vada giù a tanti.

Di recente la Luzzi si è resa protagonista di un acceso botta e risposta con Massimiliano Varrese: "Mi fai una cosa? Non mi parlare più. Sono giorni che mi punzecchi e non ne posso più. Tu devi fare finta che io non esista qui dentro". "Ma chi parlava con te? Stavamo parlando di cose mie e non c’entravi nulla" ha ribattuto l'attrice senza però convincere il collega che si è sfogato così: "Non mi deve più rivolgere la parole, a me lei non mi deve proprio parlare. Mi deve lasciare in pace. Lo fa perché gli fa comodo. Lo fa perché vive di luce riflessa. Lei è una faina e adesso mi zittisco che è meglio. Sta giocando sporco e sta recitando un ruolo".