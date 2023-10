Israele? Chi fa il botto in prima serata (e chi cade): ecco "Tele...raccomando"

Klaus Davi 09 ottobre 2023 a

Vi proponiamo "Tele... Raccomando", la rubrica tv di Klaus Davi per Libero

CHI SALE (“SkyTg24”) L’esplosione della guerra in Medio Oriente con l’aggressione allo Stato di Israele da parte dei terroristi di Hamas non ha certo colto impreparato il canale all news. Per tutto il corso della giornata di sabato, poco minuti dopo i primi flash d’agenzia che annunciavano gli attacchi, è stata data ampia copertura ai terribili fatti grazie alle corrispondenze da Gerusalemme di Flavia Cappellini. Jacopo Arbarello era al corner per spiegare il teatro delle operazioni alternandosi con Gianluca Ales. Picchi nel day-time con l’edizione del tg delle 13 che ha sfiorato i 45.000 spettatori ( per un totale contatti di oltre 400 mila teste nel day time ) “illuminando” la programmazione per tutto il resto della giornata.

CHI SCENDE (“Tutti giocano a Reazione a Catena”) Solo il 13.9% di share e 2.008.000 spettatori per la serata speciale del game-show condotto da Marco Liorni sabato in prime time su Rai 1, con Valeria Marini, Adriano Panatta, Simona Izzo e il cast de Il paradiso delle signore. La tv di Stato rinuncia a rivedere la propria programmazione tradizionale nel prime time delegando il ruolo informativo al Tg2 Post Speciale su Rai 2 (che porta a casa comunque il 3.7%) e ai puntuali approfondimenti di RaiNews24. Dal servizio pubblico però ci si poteva aspettare qualcosa di più.